Auto esce di strada e si ribalta in via Baganzola conducente grave al Maggiore

grave incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 12.30 lungo strada Baganzola a Parma. Per cause in corso di accertamento un'Auto è uscita di strada, si è ribaltata ed è finita nel canale. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso. Parmatoday.it - Auto esce di strada e si ribalta in via Baganzola: conducente grave al Maggiore Leggi su Parmatoday.it Unincidentele si è verificato poco dopo le ore 12.30 lungoa Parma. Per cause in corso di accertamento un'è uscita di, si èta ed è finita nel canale. Ilè rimastomente ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso.

Ne parlano su altre fonti Auto esce di strada e si ribalta in via Baganzola: conducente grave al Maggiore. Montichiari, esce di strada con l'automobile e si ribalta: ferita una ventenne. Auto esce di strada e si ribalta nel campo: ferita una donna. Auto esce di strada e si ribalta nel campo: ferita una donna. Incidente a Leini: auto esce di strada e si ribalta nel fosso, due ragazzi feriti. Esce di strada e si ribalta con l'auto, ferita una donna a Niviano.

fanpage.it comunica: Esce di strada con l’auto a Legnano e si ribalta nella vegetazione: 26enne gravissima - Una 26enne è ricoverata in ospedale a Legnano (Milano) in condizioni gravissime dopo un incidente in auto. La ragazza è stata soccorsa in arresto cardiaco dopo essersi ribaltata.

Nota di msn.com: Incidente all'incrocio tra due auto, una si ribalta: conducenti soccorsi dai passanti, poi portati in ospedale - NOVENTA PADOVANA - Incidente stradale oggi, 14 aprile, alle 7,50 in via Roma a Noventa Padovana. Una Dacia guidata da un 61enne di Campolongo Maggiore (Venezia) che percorreva via Roma in ...

noitv.it riferisce: Auto esce di strada sulla Pesciatina e si ribalta in un campo - Esce fuori strada sulla Pesciatina e l'auto si ribalta un un campo sotto la sede stradale. Di quanto accaduto presumibilmente sabato notte all'altezza di Gragnano si sono accorti la mattina successiva ...