8220Milo Infante promosso in prima serata con Ore 148221 quando potrebbero andare in onda le nuove puntate

Infante sarebbe stato promosso alla prima serata di Rai2. Secondo DavideMaggio.it terrà compagnia agli spettatori nelle calde serate di giugno. Leggi su Fanpage.it Milosarebbe statoalladi Rai2. Secondo DavideMaggio.it terrà compagnia agli spettatori nelle calde serate di giugno.

Nota di fanpage.it: “Milo Infante promosso in prima serata con Ore 14”: quando potrebbero andare in onda le nuove puntate - Secondo fonti vicine alla Rai, un successo dell’esperimento potrebbe spalancare stabilmente a Infante e al suo team le porte di una prima serata nella prossima stagione televisiva 2025/2026. In questo ...

Scrive libero.it: Milo Infante, la Rai finalmente lo promuove: ‘Ore 14’ sbarca in prime time (ma sarà al risparmio) - Grandi novità per il conduttore che, a giugno, sarà protagonista di ben quattro prime serate sul secondo canale della rete ammiraglia: scopriamo di più.