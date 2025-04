Bollicinevip.com - Shaila Gatta nella bufera, la pace con Zeudi Di Palma dopo il GF fa discutere

Dihanno chiaritoil GF, fan attaccano l’ex velinaDidi nuovo amiche, sul web scoppia la polemicail Grande Fratello c’è stato un riavvicinamento traDiche avevano messo fine alla loro amiciziacasa più spiata d’Italia.La ballerina era stata molto dura nei confronti dell’ex gieffina, tra le varie cose aveva infatti detto: “Ora ho capito che non mi posso fidare. Non mi convince e non credo a tutto quello che dice. Io l’ho sgamata. Quando la metti con le spalle al muro lei piange e con le lacrime se ne esce”.aveva aggiunto: “Lei sarà anche di Scampia, ma io sono di Secondigliano e non mi frega. Predica bene e razzola male. A me questi giochi sporchi non mi piacciono. Mi dispiace solo perché io l’avevo difesa e le avevo creduto”.