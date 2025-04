Salvini insiste Entro il 2032 la prima centrale nucleare a Milano Quelle a carbone Non ha senso chiuderle

"Se partiamo oggi, come il governo vuole e la Lega chiede, tra sette anni accendiamo il primo interruttore e le famiglie e le imprese pagano di meno". Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro a Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Palazzo Pirelli. "Il nucleare pulito, sicuro e green è l'unico modo di abbassare le bollette – ha sottolineato – Non possiamo avere la Francia con 50 reattori operativi e avere bollette del 50% più care in Italia". Tramite "la fissione coi reattori modulari che sono in sperimentazione anche con aziende italiane, l'Europa, gli Stati Uniti, Cina, Corea, tutto il mondo sta andando in quella direzione. Non possiamo rimanere tra i pochi che dicono no per motivi ideologici" ha rimarcato il vicepremier. Rispondendo poi alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se fosse fattibile anche a Milano, Salvini ha risposto che la città "è da sempre capitale dell'innovazione e della sostenibilità".

