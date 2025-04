L affondo di Trump sui dazi Nessuno si salverà

Trump continua ad agitare la minaccia dei dazi e promette misure a breve anche sui chip con un'esenzione temporanea per smartphone e computer. "Non si salvera' Nessuno" tuona il presidente americano che attacca la Cina e annuncia " Stiamo valutando tariffe anche sui dispositivi elettronici per la sicurezza nazionale". rimbalzo delle borse alla riapertura dei mercati.

