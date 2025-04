Noinotizie.it - Modugno: oggi visita di studenti e giovani imprenditori al cantiere Fal per l’interramento del secondo binario Programma

Di seguito un comunicato diffuso da Fal:Lunedì 14 aprile, a partire dalle 9,45, presso la stazione FAL di(via Torquato Tasso, 36) scolaresche dell’istituto ITT Nervi-Galilei di Altamura edi ANCE Bari e BAT visiteranno ilperdeldella linea ferroviaria FAL aDurante l’iniziativa, promossa dal gruppodi ANCE Bari e Bat e Formedil-Bari, in collaborazione con Ing. Orfeo Mazzitelli S.r.l, si presenteranno le peculiarità ingegneristiche e le tecniche costruttive impiegate nella realizzazione dell’opera. Sarà possibile visionare, per la prima volta, l’imponente struttura di pali in fase di realizzazione, concepita per la protezione dello scavo, nonché lo scavo stesso nell’area in cui la paratia è già stata completata, oltre che le opere in calcestruzzo destinate alla costruzione dei muri di contenimento.