Ilfattoquotidiano.it - “Volevo farmi una bella sciata”: imprenditore parcheggia l’elicottero a 2400 metri. Multato

Hato il suo elicottero a pochi passi dalle piste da sci del Grostè, a Madonna di Campiglio, in Trentino, a 2.400. La legge però vieta ai piloti di atterrare oltre i 1.600(per la salvaguardia dell’ambiente e per prevenire l’inquinamento acustico), motivo per cui è stato fermato dei carabinieri eper 2mila euro. A guidare il velivolo il noto industriale bresciano Giorgio Oliva, presidente del gruppo siderurgico Iro (Industrie riunite odolesi). I fatti sono avvenuti il 13 aprile: ad essersene accorti sono stati proprio i carabinieri di servizio di vigilanza e soccorso pista che avevano notatosorvolare il comprensorio sciistico e poi calarsi ai lati della pista. “Sono molto impegnato con il lavoro eottimizzare il tempo per godermi una”, si è giustificato Oliva.