Ilgiorno.it - Cosa ci dice sul cambiamento climatico di oggi la scoperta dell’eccezionale evento di fusione glaciale avvenuto in Antartide 900 anni fa

Varese, 14 aprile 2025 – Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica Communications Earth and Environment con il titolo “A warming pulse in the Antarctic continent changed the landscape during the Middle Ages” ha ricostruito per la prima volta gli effetti di un repentino riscaldamentotra 900 e 989fa. Undisenza precedenti, risalente al Periodo Caldo Medievale, che ha lasciato tracce sorprendenti su un ghiacciaio della Terra Vittoria settentrionale, in. Coordinamento dello studio e collaborazioni Lo studio è stato coordinato da Emanuele Forte dell’Università di Trieste e da Mauro Guglielmin dell’Università dell’Insubria, Centro di ricerca sui Cambiamenti climatici, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, insieme a Maurizio Azzaro dell’Istituto di Scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), Nicoletta Cannone e Alessandro Longhi del Centro di ricerca sui Cambiamenti climatici dell’Insubria e Ilaria Santin dell’Eth di Zurigo.