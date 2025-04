Associazione per delinquere finalizzata al immigrazione clandestina deve scontare 11 anni e 6 mesi 65enne portato in carcere

Agrigentonotizie.it - "Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina", deve scontare 11 anni e 6 mesi: 65enne portato in carcere

Ne parlano su altre fonti

"Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina", deve scontare 11 anni e 6 mesi: 65enne portato in carcere.

Polizia di Stato: in Sicilia operazione contro l'immigrazione clandestina. In manette 15 egiziani per associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e altri reati.

Il tesoriere del PD campano è stato arrestato per associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Immigrazione clandestina con Decreto Flussi, 36 arresti in tutta la Campania.

Immigrazione clandestina: scacco all'associazione a delinquere, nei guai datori di lavoro e centri per l'impiego.

Truffa migranti, la criminalità organizzata speculava sui clandestini.