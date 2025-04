Esiste un modo etico di uccidere un animale da questo quesito provocatorio parte indagine del nuovo docufilm di Kip Andersen

Iodonna.it - «Esiste un modo etico di uccidere un animale?»: da questo quesito provocatorio parte l'indagine del nuovo docufilm di Kip Andersen

Il 14, 15 e 16 aprile, i cinema italiani ospiteranno Christspiracy, ildocumentario diretto da Kip, noto per i suoi lavori precedenti come Cowspiracy, What the Health e Seaspiracy. Insieme a Kameron Waters,presenta un’inchiesta che si pone una domanda provocatoria: «unspirituale operun?». Il film offre una riflessione sul rapporto tra religione, etica e la nostra visione sugli animali, un tema che punta a suscitare un ampio dibattito. Pasqua vegana: perché dire no alla carne e le ricette della tradizione riviste guarda le foto Christspiracy, un’globale su fede e animaliChristspiracy nasce da un’accurata ricerca che ha portato i registi in diverse parti del mondo, dove hanno intervistato teologi, archeologi, sciamani e contadini, al fine di raccogliere diverse prospettive sulla questione dell’etica e dell’uso degli animali nelle tradizioni religiose.