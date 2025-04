Torna il freddo ok al accensione dei riscaldamenti

Ok all'facoltativa deifino al 30 aprile. Oggi il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, su proposta dell'assessore all'ambiente del Comune di Genova Mauro Avvenente, ha firmato l'ordinanza che permette la rifacoltativa degli impianti di riscaldamento fino al.

Genovatoday.it - Torna il freddo: ok all'accensione dei riscaldamenti

