Locorotondo: Passione vivente, stasera.

Di seguito il comunicato:Giunta alla sua III edizione lasi svolgerà lunedì 14 aprile 2025,alle ore 20,00 sul sagrato della Chiesa Madre San Giorgio Martire. Anche in questa occasionel’evento nasce grazie alla collaborazione fra parrocchia San Giorgio Martire e Pro Locoed al gruppo di teatro amatoriale “Metti amore” nato in seno all’associazione IBriganti.La terza edizione si svolgerà sul sagrato della Chiesa Madre, il lunedì santo, 14 aprile, riprendendogli aspetti molto positivi sperimentati lo scorso anno: sia per la scenografia che per la presenza dellabanda musicale dell’associazione bandistica “F.lli Caramia”.Saranno rappresentati i momenti principali di questo avvenimento che dà sostanza alla fedecristiana. In questo percorso, fatto di uomini e donne di fede, sarà la libera scelta dell’essere umanoa determinare la Storia.