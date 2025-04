Ilprimatonazionale.it - A Torino le vie richiamano il fascismo: “Troppi nomi di patrioti”

Roma, 14 apr – Ilè ovunque. Ilè sotto casa. Letteralmente. Si tratta della grande scoperta del progetto-studio “Strada per strada,e la sua memoria“, presentato al Palazzo Civico dall’esperto di rappresentazioni territoriali del Politecnico Francesco Fiermonte e la ricercatrice Sara Racca., la toponomastica che non ti aspettiChi si aspetterebbe di trovare a, vie e piazze intitolate aed eventi legati alla storia patria? “Una piccola parte della toponomastica fascista è arrivata fino a noi“, sentenzia il Corriere di, a cui evidentemente non è bastata la piazza pulita fatta dagli antifascisti a guerra finita: sicuramente non troverete segni che ricordino i casi di Marilena Grill, Margherita Audisio, Lidia Fragiacomo, Laura Giolo e Giuseppina Ghersi, tutte bambine o giovanissime donne violentate e uccise dai partigiani.