Angry Birds 3 Il Film Data di Uscita Cast Stellare e Anticipazioni Esclusive

Sei pronto a rivedere i tuoi pennuti preferiti? Dopo sei lunghi anni, la franchise diè pronta a spiccare il volo di nuovo! Paramount Pictures ha annunciato che TheMovie 3 arriverà nei cinema di tutto il mondo il 29 gennaio 2027. Preparati per un'altra dose di risate e avventure! Il Ritorno dei Volti Familiari in3: Chi Rivedremo in Scena?Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom e Danny McBride torneranno a dare voce ai loro iconici personaggi: Red, Chuck, Silver e Bomb. Ma le sorprese non finiscono qui! Preparati ad accogliere nuovi talenti come Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson e molti altri. Questopromette scintille!Dietro le Quinte di3: Chi Dirige Questo Nuovo Volo?John Rice, il regista del primo, torna al timone di TheMovie 3, con una sceneggiatura firmata da Thurop Van Orman (già autore di The2).