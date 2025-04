Carlantino aderisce alla rete dei Comuni sostenibili Associazione operante da quattro anni

Il Comune di Carlantino, in provincia di Foggia, aderisce ufficialmente alla rete dei Comuni sostenibili e decide di intraprendere la strada per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 dell'Onu. È l'inizio di un percorso che il Comune farà insieme all'Associazione che dal 2021 accompagna gli enti locali di tutta Italia nella "messa a terra" dei traguardi di sostenibilità con strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale, culturale ed economica. Sabato 12 aprile, nell'auditorium Carmine Colucci di Carlantino, ha avuto luogo la consegna della "Libellula rete dei Comuni sostenibili", un riconoscimento che rappresenta l'impegno e la volontà concreta dell'amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030, nel contesto dell'iniziativa "Carlantino e i Monti Dauni: come praticare la sostenibilità, tra tradizione e innovazione?", moderata dal giornalista Saverio Serlenga.

