Immigrazione clandestina scattano numerose espulsioni emesse del Prefetto

Immigrazione clandestina. Gli Agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno eseguito molteplici espulsioni emesse del Prefetto di Salerno a carico di altrettanti cittadini stranieri irregolari, a vario titolo, sul territorio nazionale. Continuano i controlli della Questura di Salerno per la prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina.

