Lapresse.it - Milano-Cortina, Fontana: “Io tedoforo? Se non mi fate correre troppo veloce”

“Queste fiaccole sono la dimostrazione che siamo il centro del mondo per quanto riguarda il design”, ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio, durante la cerimonia di presentazione delle fiaccole olimpica e paralimpica aha poi ironizzato sull’estetica di alcune torce esposte nei musei: “Detto fra di noi, se si va a vedere il museo delle fiaccole olimpiche ce ne sono certe che sono proprio bruttine bruttine”.Riguardo allo stato dei lavori per gli impianti, il governatore ha rassicurato: “Siamo pronti nello spirito e nei fatti. Mancano nove mesi e ci sono ancora cose da fare, ma le cose stanno andando bene”. Alla domanda se si candiderà come, ha risposto con una battuta: “Devono vedere se c’è un percorso anche per lo sportivo non molto bravo.