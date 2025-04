Noinotizie.it - Martina Franca: servizio gratuito di consegna dei farmaci indifferibili Ai cittadini in condizioni di fragilità

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:L’Amministrazione Comunale sostiene ildideiaiindie vulnerabilità svolto da alcune associazioni di volontariato.Accogliendo la proposta presentata dall’Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza AR 27Odv in partenariato con Cittadinanzattiva/Tribunale per i diritti del Malato e il CoordinamentoAssociazioni di Volontariato (CAV), la Giunta ha deliberato (n. 135 del 3 aprile 2025) ladestinazione di un contributo di 15.000 euro per cofinanziare la prosecuzione del progetto coprendoparte delle spese.Il-di pubblica utilità- riguarda laa domicilio diad alto costo a malationcologici, cardiopatici, trapiantati e gestanti a rischio.