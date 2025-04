Sanità tempi di attesa ridotti e già 53 pazienti provenienti da Bologna operati a Parma

Bologna va a Parma per operare, assieme all’équipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria parmense, uno dei suoi pazienti nelle sale dell’Ospedale Maggiore. È questo, in. Parmatoday.it - Sanità, tempi di attesa ridotti e già 53 pazienti provenienti da Bologna operati a Parma Leggi su Parmatoday.it Dalla primavera del 2024, una volta alla settimana, un cardiochirurgo dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola diva aper operare, assieme all’équipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria parmense, uno dei suoinelle sale dell’Ospedale Maggiore. È questo, in.

