Ilnapolista.it - Anche Modric sta pensando al piano B: sarà uno dei proprietari di minoranza dello Swansea

Leggi su Ilnapolista.it

Lukaha deciso di non ritirarsi ancora dal calcio giocato, anzi, firmerà probabilmente un nuovo rinnovo di contratto con il Real Madrid.Ma intanto, comealtri suoi colleghi, sta iniziando a pensare ad unB e il suo futuro appare nel campo della dirigenza calcistica.uno deidiSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X:Lukadiventerà il nuovoo di. Accordo raggiunto col club di Championship. Ciò non inciderà al momento sulla sua carriera da calciatore, perché vorrebbe continuare a giocare per il Real. EXCLUSIVE: Luka Modri?, set to become new Minority Owner at.Modri? will become one of the owners of the Championship club, deal agreed This does ??? affect his pro career, as he wants to continue playing for Real Madrid again, as reported last month.