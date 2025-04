Allerta meteo Gialla in Campania avviso della Protezione Civile intanto altre piogge al orizzonte

Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per temporali di livello Giallo, valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 15 aprile. Sui quadranti centro-settentrionali della Campania e, in particolare sulle zone di Allerta 1, 2 e 3 (Zona 1: Piana. Salernotoday.it - Allerta meteo Gialla in Campania: l'avviso della Protezione Civile, intanto altre piogge all'orizzonte Leggi su Salernotoday.it LaRegioneha emanato undiper temporali di livello Giallo, valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 15 aprile. Sui quadranti centro-settentrionalie, in particolare sulle zone di1, 2 e 3 (Zona 1: Piana.

Ne parlano su altre fonti Allerta meteo Gialla in Campania: l'avviso della Protezione Civile, intanto altre piogge all'orizzonte. Meteo Napoli oggi, allerta gialla in tutta la Campania da stanotte. Allerta meteo su Napoli e Campania, temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile. Campania, allerta meteo "Gialla" per temporali. Allerta meteo gialla in Campania: dalla mezzanotte temporali anche sulla Costiera Amalfitana. Maltempo in arrivo: emanata l'allerta meteo gialla.

Come scrive ansa.it: Maltempo in Campania, allerta 'gialla' per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle ...

Lo riporta msn.com: Meteo Napoli oggi, allerta gialla in tutta la Campania da stanotte - La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle.

Secondo fanpage.it: Allerta meteo su Napoli e Campania, temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile - Allerta meteo da mezzanotte e fino alle 14 di martedì 15 aprile: temporali e raffiche di vento su Napoli e provincia, nel Matese e sulla Penisola Sorrentina ...