De Grandis Inter sì alla turnazione ragionata Macchina perfetta

Depromuove il turnover di Simone Inzaghi nell’ultima partita trae Cagliari, ma allo stesso tempo si focalizza sul gioco dei nerazzurri. Questa la sua analisi.– Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano Deha parlato della gestione di Simone Inzaghi. Il collega elogia il turnover adoperato dall’allenatore nell’ultima partita contro il Cagliari: «Questa volta la gestione di Inzaghi credo sia stata. Io non sono contro la, ma deve essere. Con una rosa forte puoi alternare e mettere 3 giocatori diversi per volta, non mi piace quando parte con la formazione migliore e poi a scadenza esistono i cambi e dopo i cambi l’peggiora. Arnautovic si sta scoprendo uomo in più. Quando esce Lautaro Martinez, al posto suo entra Thuram e rimane un’ossatura dell’che funziona».