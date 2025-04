Anche al ufficio postale di Verghereto disponibili i certificati anagrafici e di stato civile

Da oggi i cittadini dipossono richiedere ie dinell’di piazza San Michele 30,interessato dal progetto Polis di Poste Italiane così come in altre 11 sedi del territorio dove il servizio Anpr è già attivo dallo scorso.

Ne parlano su altre fonti

Anche all'ufficio postale di Verghereto disponibili i certificati anagrafici e di stato civile.

Il progetto Polis di Poste sull’Appennino Cesenate.

L'ufficio postale di Verghereto diventa "Casa dei Servizi Digital": è il primo nel cesenate, via ai lavori.

Piccoli comuni più digitalizzati con Poste Italiane.

Nuovo look per l'ufficio postale di Modigliana: al via i lavoro di ammodernamento.

Polis, I passaporti in provincia di Forlì-Cesena.