Juventusnews24.com - Renato Veiga-Krstovic, Ravezzani non ha dubbi: «A me sembra un rigore piuttosto evidente». Il suo commento sull’episodio di Juve Lecce – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «». Ildel giornalistadiContinua a far discutere l’episodio. Sui social, anche Fabioha detto la sua sul contatto avvenuto nel primo tempo di. L’arbitro Zufferli ha fischiato il fallo in attacco, ecco ildel direttore di TeleLombardia.A meun. https://t.co/7HGnRIZRYS— Fabio(@Fab) April 13, 2025non ha: era calcio diper la formazione di Giampaolo. L’episodio è ancora sotto la lente di ingrandimento e continua a far discutere.Leggi suntusnews24.com