The First Berserker Khazan il soulslike in cel shading che ha conquistato il mondo Recensione

Khazan) non muore. Non proprio. Al suo capezzale arriva un demone. E lì, in quel momento, nasce qualcosa di nuovo: un Berserker.Benvenuti in The First Berserker: Khazan, soulslike sanguigno e muscolare firmato Neople, che affonda le radici in un universo che, a molti in occidente, suonerà nuovo: Dungeon & Fighter. In Asia è una leggenda, qui da noi una nota a piè di pagina. Ma non importa: Khazan non ha bisogno di preamboli. Ha solo bisogno di una lama (o anche due) e di un motivo per combattere.Che siate fanatici della lore o allergici alla narrativa, Khazan vi mette subito in chiaro come stanno le cose: qui si gioca per sopravvivere. Il mondo che si attraversa è una galleria di incubi tinteggiati in cel-shading, un limbo tra Dark Souls e Bloodborne che (pur senza reinventare nulla) sa comunque affascinare.

