Tanti atleti locali sul ring successo per la notte di pugilato al Carisport di Cesena

Carisport di Cesena. Nel pomeriggio di domenica 13 aprile il palazzetto dello sport ha ospitato ‘Fight never end’, l’iniziativa organizzata da Igor Ronchi, promoter Cesenate e maestro di boxe. Gli atleti locali saliti sul ring sono stati Marco Veraldi (Bronx Gym. Cesenatoday.it - Tanti atleti locali sul ring, successo per la notte di pugilato al Carisport di Cesena Leggi su Cesenatoday.it La boxe è tornata a splendere aldi. Nel pomeriggio di domenica 13 aprile il palazzetto dello sport ha ospitato ‘Fight never end’, l’iniziativa organizzata da Igor Ronchi, promoterte e maestro di boxe. Glisaliti sulsono stati Marco Veraldi (Bronx Gym.

Ne parlano su altre fonti Tanti atleti locali sul ring, successo per la notte di pugilato al Carisport di Cesena. Porto Torres, successo al II Criterium regionale: 80 atleti sul ring -. “Le stelle del ring”: dodici incontri per la trentesima edizione. Boxe protagonista a Copparo. Sul ring gli atleti di Duran. "King of the ring”, torna l'evento sugli sport da combattimento. Sono 200 gli atleti attesi al Flaminio. “Final Round”. Kickboxing, Muay Thai e K1 Style sul ring al palazzetto dello Sport di Cervia.

Come scrive cesenatoday.it: Tanti atleti locali sul ring, successo per la notte di pugilato al Carisport di Cesena - Domenica 13 aprile il palazzetto dello sport ha ospitato ‘Fight never end’, l’iniziativa organizzata da Igor Ronchi, promoter cesenate e maestro di boxe ...

Lo riporta ansa.it: Oktagon in Valle d'Aosta, 36 atleti sul ring di Courmayeur - Considerato il galà per eccellenza degli sport da combattimento, sarà ospitato nel palazzetto dello sport di Courmayeur: sul ring saliranno 36 atleti distribuiti in 18 match. Tre i titoli ...