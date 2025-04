Caso scommesse Serie A parla il legale di Berardi Notizie altamente lesive della sua reputazione Posizione di Domenico già archiviata come stanno le cose

Caso scommesse Serie A, parla il legale di Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo è tra i nomi nuovi circolati negli ultimi giorni

Mattia Grassani, legale di Domenico Berardi, all'ANSA ha chiarito la Posizione del suo assistito. L'ex obiettivo del calciomercato Juve è tra i nomi circolati dopo la riapertura del Caso scommesse in Serie A.

Berardi – «Circostanze non veritiere, distorte e altamente lesive della reputazione del di Domenico Berardi. Infatti, l'archiviazione della Posizione di Berardi da parte della Procura Federale, intervenuta a pochissime settimane dell'apertura dell'indagine, segnatamente alla metà del mese di marzo 2025, è conseguita all'accertamento di un furto di identità del calciatore, posta in essere da soggetti allo stato rimasti ignoti che hanno utilizzato, per la registrazione sulla piattaforma del sito di scommesse, il documento di una persona novantenne, nel frattempo deceduta, minimamente riconducibile o associabile e priva di qualsivoglia riferimento rispetto a Berardi».

