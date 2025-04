La Cisl Fp riammessa alle elezioni Rsu dell’Asl Foggia Giustizia è fatta

elezioni Rsu dell’Asl Foggia, la Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia ha ordinato l’immediata ammissione della lista della Cisl Fp, esclusa dalla commissione elettorale. Il giudice Lilia Ricucci ha accolto il ricorso in via d’urgenza depositato l’11 aprile dal sindacato. Foggiatoday.it - La Cisl Fp riammessa alle elezioni Rsu dell’Asl Foggia: “Giustizia è fatta” Leggi su Foggiatoday.it Alla vigilia delleRsu, la Sezione Lavoro del Tribunale diha ordinato l’immediata ammissione della lista dellaFp, esclusa dalla commissione elettorale. Il giudice Lilia Ricucci ha accolto il ricorso in via d’urgenza depositato l’11 aprile dal sindacato.

