Furto al Briko OK di Stradella Ladri esperti sradicano e portano via a cassaforte in meno di cinque minuti

Stradella (Pavia), 14 aprile 2025 – Questa volta ce l'hanno fatta. Tutto in meno di cinque minuti. Ignoti malviventi hanno rubato la cassaforte al Briko OK in via Nazionale a Stradella. Erano le 4.15 di oggi, lunedì 14 aprile, quando è scattato l'allarme per l'intrusione, appena sono entrati forzando una porta d'emergenza sul retro. Nonostante la sirena dell'antiFurto in funzione, sapendo di avere pochi minuti a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, i tre o quattro uomini della banda si sono diretti verso gli uffici nei quali sono entrati facendo un buco nel muro. Evidentemente ben attrezzati con arnesi del mestiere, hanno sradicato la cassaforte ancorata al pavimento e sono così riusciti a spostarla ancora chiusa con tutto il suo contenuto in contanti, ancora in fase di quantificazione ma dell'ordine delle migliaia di euro.

