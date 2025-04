Agenti a caccia del pusher fermano un auto di passaggio Insegua quella bici

Ilpiacenza.it - Agenti a caccia del pusher fermano un'auto di passaggio: «Insegua quella bici» Leggi su Ilpiacenza.it Nella serata di sabato gli investigatori della sezione antidroga della Squadra Mobile di Piacenza hanno nuovamente effettuato controlli nella zona di viale Dante, controllando in particolare un cittadino tunisino di 35 anni: è stato fermato in via Leonardo Da Vinci, subito dopo la cessione di.

