Allerta meteo su Napoli e Campania temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile

allerta meteo da mezzanotte e fino alle 14 di martedì 15 aprile: temporali e raffiche di vento su Napoli e provincia, nel Matese e sulla Penisola Sorrentina. Leggi su Fanpage.it da mezzanotte e14 di15e raffiche di vento sue provincia, nel Matese e sulla Penisola Sorrentina.

Ne parlano su altre fonti Meteo Napoli oggi, allerta gialla in tutta la Campania da stanotte. Allerta meteo su Napoli e Campania, temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile. Maltempo in Campania, primavera instabile: scatta l'allerta. Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti e mare previsti dalle ore 18:00 di domenica 6 aprile alle 23.59 di lunedì 7 aprile 2025. Maltempo in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile. Proroga di avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 14:00 di mercoledì 26 marzo fino alle ore 14:00 di venerdì 28 marzo 2025.

Nota di fanpage.it: Allerta meteo su Napoli e Campania, temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile - Allerta meteo da mezzanotte e fino alle 14 di martedì 15 aprile: temporali e raffiche di vento su Napoli e provincia, nel Matese e sulla Penisola Sorrentina ...

Si apprende da msn.com: Meteo Napoli oggi, allerta gialla in tutta la Campania da stanotte - La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle.

Segnala ilvescovado.it: Allerta meteo gialla in Campania: dalla mezzanotte temporali anche sulla Costiera Amalfitana - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico legato a temporali, in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 14 di martedì 15 aprile.