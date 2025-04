Meteo Pasqua e Pasquetta 2025 maltempo sull’Italia ecco dove

Meteo a Pasqua e Pasquetta 2025, rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile, in Italia sarà segnato da perturbazioni autunnali. Lo riferisce il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera.“La Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase di maltempo su gran parte d’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali, che coinvolgeranno gran parte della Penisola. Già a inizio settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche”, spiega Nucera.Le regioni più colpiteLe piogge complessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche. Lapresse.it - Meteo Pasqua e Pasquetta 2025, maltempo sull’Italia: ecco dove Leggi su Lapresse.it Il, rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile, in Italia sarà segnato da perturbazioni autunnali. Lo riferisce ilrologo di 3b.com Francesco Nucera.“La Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase disu gran parte d’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali, che coinvolgeranno gran parte della Penisola. Già a inizio settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche”, spiega Nucera.Le regioni più colpiteLe piogge complessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia,si attendono accumuli tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche.

