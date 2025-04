Il falso video di Papa Francesco che miracolosamente si alza dalla carrozzina e cammina

video in cui Papa Francesco viene mostrato in carrozzina mentre passeggia all’interno della Basilica di San Pietro. Poco dopo, la clip lo mostrerebbe alzarsi come se nulla fosse, dirigendosi verso un’uscita della Basilica che darebbe direttamente sulla strada. A parte il fatto che un’uscita del genere non esiste, il video è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaNell’alzarsi, il poncho (o la coperta) del Papa diventa una sciarpa attaccata alla sua spalla destra.L’uscita dove si incamminerebbe non esiste.In alcuni fotogrammi della clip c’è la firma dell’app di Intelligenza Artificiale usata per la generazione.AnalisiIl video inizia con quello originale della passeggiata in carrozzina all’interno della Basilica di San Pietro.Poco dopo, si vede il presunto Papa Francesco che si alza come se niente fosse, dirigendosi verso un’inesistente uscita della Basilica di San Pietro (la pavimentazione è la stessa). Leggi su Open.online Circola unin cuiviene mostrato inmentre passeggia all’interno della Basilica di San Pietro. Poco dopo, la clip lo mostrerebbersi come se nulla fosse, dirigendosi verso un’uscita della Basilica che darebbe direttamente sulla strada. A parte il fatto che un’uscita del genere non esiste, ilè stato generato con l’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaNell’rsi, il poncho (o la coperta) deldiventa una sciarpa attaccata alla sua spalla destra.L’uscita dove si incamminerebbe non esiste.In alcuni fotogrammi della clip c’è la firma dell’app di Intelligenza Artificiale usata per la generazione.AnalisiIlinizia con quello originale della passeggiata inall’interno della Basilica di San Pietro.Poco dopo, si vede il presuntoche sicome se niente fosse, dirigendosi verso un’inesistente uscita della Basilica di San Pietro (la pavimentazione è la stessa).

Ne parlano su altre fonti Queste immagini di papa Francesco che si alza dalla sedia a rotelle non sono reali. La teoria infondata dell’audio di Papa Francesco generato dall’Intelligenza Artificiale. Le fake news sul messaggio del Papa: così Carlo Conti ha spento le polemiche. Papa Francesco, "perché questa foto è falsa": l'ultimo delirio, il dettaglio scatena i complottisti | .it. Il video di Bergoglio a Sanremo, padre Enzo Fortunato: “Carlo Conti ha ragione, il testo è chiarissimo…. Sanremo, il video del Papa e le polemiche: Padre Enzo Fortunato smentisce tutto, "Nessuna polemica, tutto falso".

Lo riporta msn.com: Papa Francesco, salta la registrazione del video. «Non ce l'ha fatta». Rimandata la “sorpresa” per l'Angelus - CITTA' DEL VATICANO Incertezza, cautela, disorientamento. A Santa Marta si naviga davvero a vista. La bella “sorpresa” che Papa Francesco avrebbe voluto fare per l'Angelus ...

Riporta ilmessaggero.it: Papa Francesco, salta la registrazione del video. «Non ce l'ha fatta». Rimandata la “sorpresa” per l'Angelus - La bella “sorpresa” che Papa Francesco avrebbe voluto fare per l ... essere perfettamente in grado di registrare un breve video da mandare in circolazione a mezzogiorno. Era persino stata ...

Scrive msn.com: Papa Francesco, visita a sorpresa della basilica di San Pietro: il pontefice si mostra senza la veste bianca VIDEO - Le ultime immagini video di Papa Francesco - ripreso stamattina da qualche turista – mentre era in basilica per il secondo blitz nell'arco di qualche giorno, stanno creando un ...