Lortica.it - Arezzo, la Guardia di Finanza sequestra oltre 400 kg di argento e mezzo chilo d’oro: denunciato imprenditore romano

400grammi die 500 grammi di oro, per un valore complessivo di quasi 415.000 euro, sono statiti nei giorni scorsi dalladidinel corso di un controllo stradale effettuato a Castiglion Fibocchi, lungo la Strada Provinciale 1.Durante un posto di blocco predisposto nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”, i finanzieri hanno fermato un’autovettura il cui conducente ha destato sospetti. L’ispezione del veicolo ha portato al rinvenimento di 9 sacchi contenentiin grani, ben visibili nell’abitacolo, e 34 verghe dello stesso metallo nascoste sotto il pianale del portabagagli. Il carico, privo del marchio identificativo, aveva un peso complessivo di circa 410 kg e un valore stimato di 368.000 euro.Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo – unoriginario di Roma, attivo nel settore orafo – non è stato in grado di fornire documentazione idonea a giustificare la provenienza dei metalli.