2025 sono Marcello di Maurizio Lombardi e Playing God di Matteo Burani. Il premio per la migliore opera prima andrà a La buona condotta di Francesco Gheghi. Comingsoon.it - Corti d’Argento 2025: vincono Marcello di Maurizio Lombardi e Playing God di Matteo Burani Leggi su Comingsoon.it Saranno consegnati questo pomeriggio a Roma i Nastri d'Argento per i cortometraggi. I vincitori dell'edizionesonodiGod di. Il premio per la migliore opera prima andrà a La buona condotta di Francesco Gheghi.

