Corteo per la Palestina, tra i poliziotti spunta una felpa dei neonazisti polacchi. Bonelli: «Gravissimo, Piantedosi chiarisca.

Stanno facendo discutere le immagini che ritraggono un poliziotto durante gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti alper lache si è svolto sabato 12 aprile a Milano. Uno degli agenti, schierati in assetto antisommossa, indossa un giubbotto diverso rispetto ai colleghi: sulla schiena compare un logo bianco con un’aquila, simbolo di numerosi movimenti di estrema destra, e la scritta «Narodowa Duma» (in italiano, «Orgoglio nazionale»), slogan di un gruppo neonazista polacco. Un altro agente sembra indossare unanera con un logo che contiene un toro stilizzato.Lo sdegno sui socialA rilanciare i fotogrammi che ritraggono il poliziotto in questione è l’Osservatorio Repressione, che sui social scrive: «Queste sono alcune delle magliette indossate dalla polizia a Milano, che sabato ha aggredito la manifestazione nazionale per la