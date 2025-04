Unlimitednews.it - Nuovo Cda Italtel, Teo Luzi presidente e Carlo Filangieri Amministratore Delegato

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea degli azionisti diS.p.A. ha formalizzato la nomina delCda per il triennio 2025-2027.è l’ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo, che succede a Claudio Calabi, portando una significativa esperienza in ambito di sicurezza e gestione di infrastrutture complesse.Confermato alla guida dell’azienda, nominato AD e DG nel febbraio 2025, con il mandato di definire e implementare la nuova strategia industriale. Gli altri componenti del Cda: Benedetto Di Salvo, precedente AD, ora nominato vice, Alberto Ferrarini, Leonardo Adessi, Alessandro Albano e Federico Ciccone.“Questa decisione strategica segna un rinnovamento della governance aziendale, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e consolidamento nel dinamico mercato dell’ICT”, si legge in un comunicato della società.