Zazzaroni sicuro La Juventus proverà a riportare Conte a Torino Tudor Non credo resti vi svelo il piano della Juve

A Pressing, sui canali Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato della panchina della Juventus. Le sue dichiarazioni.

Zazzaroni – «La Juventus proverà in qualche modo a portare Antonio Conte a Torino. Al momento Conte non risponde al telefono, dovrà ragionare con De Laurentiis a fine stagione. Io dubito che ADL lasci andare Conte, ma nel caso in cui Conte volesse andare alla Juventus può succedere di tutto. Io credo che resterà a Napoli. Che Tudor rimanga alla Juventus credo molto poco al momento. Tudor è stato preso per 4 mesi, è stato fatto un programma di emergenza ed hanno preso l'allenatore più praticabile in quel momento che accettava i 4 mesi senza progetti a lunga scadenza.

