Avis Umbria Bene le donazioni ma serve più plasma

donazioni di sangue in Umbria, ma resta aperta la sfida sul plasma. È il quadro tracciato dalla 57esima Assemblea regionale di Avis, che si è svolta domenica ad Assisi alla presenza del presidente Enrico Marconi e dei vertici regionali e nazionali dell’associazione.Nel 2024, come. Perugiatoday.it - Avis Umbria: "Bene le donazioni ma serve più plasma" Leggi su Perugiatoday.it Aumentano ledi sangue in, ma resta aperta la sfida sul. È il quadro tracciato dalla 57esima Assemblea regionale di, che si è svolta domenica ad Assisi alla presenza del presidente Enrico Marconi e dei vertici regionali e nazionali dell’associazione.Nel 2024, come.

Ne parlano su altre fonti Magione, sale il numero dei giovani donatori Avis. Cambio alla presidenza. VIDEO Avis presenta la nuova collaborazione con il Calendario Barbanera. Avis Perfugas, Giovanni Demarcus conclude la sua carriera da donatore con 190 donazioni. Intervista al vice presidente Vicario, Matteo Giannetti: AVIS "non so per chi, ma so perché".. Orvieto, accordo tra Scuola di addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza e Avis per la donazione di sangue. Prosegue l'attività sul territorio dell'AVIS, un impegno costante per la Comunità.

umbria24.it comunica: Crescono le donazioni di sangue ma quelle di plasma non bastano per l’Umbria - Crescono le donazioni di sangue, ma quelle di plasma non bastano per il bisogno che c’è in Umbria. E’ quanto emerge dalla 57esima assemblea regionale di Avis Umbria, durante la quale sono stati illust ...

Nota di ansa.it: Bene le donazioni di sangue nella provincia di Ancona - Nel 2024 l'Avis, in provincia di Ancona ... ad orientarsi verso la donazione di plasma in vista di chiamate per gruppo sanguigno, che ci devono trovare anche pronti a donare di più, se e quando ...

Lo riporta piacenzasera.it: L’assemblea per costruire l’Avis del futuro: nel 2024 quasi 15mila donazioni di sangue e plasma - Sabato 5 aprile, presso la Sala Arazzi della Galleria Alberoni, si è svolta la 70esima Assemblea Provinciale dei Soci Avis, un appuntamento fondamentale ...