Hotel Hilton Garden il Comune obbliga i lavori d insonorizzazione

Hotel Hilton Garden in corso Milano dovrà essere silenziato. E' da quando l'albergo ha riaperto i battenti che i residenti che vivono nelle vie attigue. Padovaoggi.it - Hotel Hilton Garden, il Comune obbliga i lavori d'insonorizzazione Leggi su Padovaoggi.it Alla fine l'hanno avuta vinta i cittadini, che dopo diversi esposti hanno ottenuto che il rumoroso impianto di aerazione che si trova sopra l'in corso Milano dovrà essere silenziato. E' da quando l'albergo ha riaperto i battenti che i residenti che vivono nelle vie attigue.

