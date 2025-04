Maltempo in Campania allerta ‘gialla’ per temporali

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso dimeteo perdi livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 15 aprile.Sui quadranti centro-settentrionali dellae, in particolare sulle zone di1, 2 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) si prevedono precipitazioni temporalesche con conseguente rischio idrogeologico.I fenomeni potranno essere anche intensi e a rapidità di evoluzione: la perturbazione in atto è caratterizzata da incertezza previsionale. Ie i rovesci potrebbero essere accompagnati, a scala locale, anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi.

