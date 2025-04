Un’altra conferma in casa Bisonte Firenze un altro anno per Bianca Lapini

Firenze – Il Bisonte Firenze comunica ufficialmente la conferma di un'altra pedina storica del suo gruppo, la ancora giovane ma già 'veterana' Bianca Lapini, che a soli ventidue anni ha già alle spalle ben sei stagioni da bisontina fra settore giovanile e prima squadra, inframezzate da un'esperienza in A2 a Mondovì nel 2023/24. Nel prossimo campionato Lapini, fiorentina doc ed esempio perfetto di attaccamento alla maglia e totale adesione ai valori de Il Bisonte, farà parte del reparto dei liberi, ruolo in cui anche l'anno scorso ha dimostrato di poter fornire importanti garanzie, sostituendo Giulia Leonardi nei match contro Pinerolo e Milano. "Sono veramente molto felice – dice Bianca Lapini – di fare ancora parte della famiglia de Il Bisonte, e sono sicura che lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi.

