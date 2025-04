Anticipazionitv.it - Stefano De Martino beccato con una misteriosa donna: la loro reazione

Leggi su Anticipazionitv.it

De, volto noto della TV e conduttore di Affari Tuoi, è tornato al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, l’ex ballerino ha sempre dichiarato di essere single. Tuttavia, secondo una recente segnalazione ricevuta da Amedeo Venza, la situazione sentimentale del conduttore potrebbe non essere così limpida come appare.Avvistamento diDein centro a MilanoLa segnalazione arriva direttamente da un bar del centro di Milano, doveDeè stato visto in compagnia di una bellissimadai capelli castani mossi. Secondo quanto riferito da un testimone oculare, lasembrava molto a suo agio con il conduttore, anche se ha preferito defilarsi quando alcuni clienti del locale hanno chiesto a Dedi posare per alcune foto.