Da Palermo una preghiera per la pace nel mondo

Parte anche quest'anno da Palermo un forte e accorato appello per la pace nel mondo. A organizzarlo i padri Camilliani e la Confraternità Maria SS Addolorata degli Invalidi e mutilati di guerra nel centesimo anno dalla sua fondazione che risale al 1925. In occasione del Venerdì santo, il 18.

