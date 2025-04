Corsa Unicredit a Commerzbank ok Antitrust tedesco

Unicredit ha ottenuto dall'Autorità federale tedesca per la concorrenza, la Bundeskartellamt, l'autorizzazione ad aumentare la propria partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,99% del capitale sociale e dei diritti di voto correlati a tale partecipazione. "Unicredit rimane concentrata sull'esecuzione della seconda fase del proprio piano strategico Unicredit Unlocked – fa sapere l'istituto -.

