Elezioni Ecuador 2025 Daniel Noboa parla dopo la rielezione

Daniel Noboa è stato rieletto presidente dell’Ecuador. Il candidato conservatore ha ottenuto il 55,8% dei voti, mentre la sua rivale, l’avvocato Luisa Gonzalez, si è fermata al 44%. La sfidante ha annunciato la richiesta di riconteggio dei voti per quello che ha definito come un “grottesco” broglio elettorale. Le autorità elettorali hanno riferito di un’affluenza alle urne superiore all’80%. Lapresse.it - Elezioni Ecuador 2025, Daniel Noboa parla dopo la rielezione Leggi su Lapresse.it è stato rieletto presidente dell’. Il candidato conservatore ha ottenuto il 55,8% dei voti, mentre la sua rivale, l’avvocato Luisa Gonzalez, si è fermata al 44%. La sfidante ha annunciato la richiesta di riconteggio dei voti per quello che ha definito come un “grottesco” broglio elettorale. Le autorità elettorali hanno riferito di un’affluenza alle urne superiore all’80%.

Ne parlano su altre fonti Ecuador, Noboa confermato presidente. Appello dei vescovi: “Torniamo a essere fratelli e amici liberi dall’odio e dalla vendetta”. Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador. Ecuador, Daniel Noboa rieletto presidente. Gonzalez chiede riconteggio. Elezioni in Ecuador, rieletto il “re delle banane” Noboa. Ma González contesta il voto. Elezioni in Ecuador, al ballottaggio vince Noboa ma González chiede riconteggio. Elezioni Ecuador 2025, Noboa rieletto presidente: i risultati - LaPresse.

msn.com riferisce: Elezioni Ecuador 2025, Noboa rieletto presidente: i risultati - Daniel Noboa è stato rieletto presidente al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ecuador 2025. Con oltre il 92% di schede scrutinate Noboa, candidato conservatore, è stato riconfermato ottenen ...

Segnala ilfoglio.it: Daniel Noboa è stato rieletto presidente in Ecuador - C'è chi dipinge il figlio del magnate delle banane che è l'uomo più ricco dell'Ecuador come un piccolo Trump latinoamericano. Ha sconfitto al secondo turno Luisa González, rappresentante del movimento ...

Lo riporta informazione.it: Elezioni presidenziali Ecuador: Daniel Noboa si conferma presidente - Daniel Noboa si è confermato presidente dell’Ecuador. Già alla guida del paese dal 2023, resterà in carica per un mandato completo. La sua avversaria, Luisa González, non ha riconosciuto l’esito uffic ...