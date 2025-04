Offerte messe dal Vaticano nuove regole cosa cambia

Offerte ai sacerdoti per le messe sono in arrivo nuove regole: le ha stabilite con un decreto il Dicastero per il Clero. Le modifiche riguardano i casi di cerimonie a suffragio per i defunti o celebrazioni di matrimoni, battesimi e comunioni.L’obiettivo del Vaticano è cancellare alcune cattive prassi e aggiornare la normativa: questo lo spirito del decreto sulla disciplina delle intenzioni delle Sante messe approvato ieri, nella Domenica delle Palme, da Papa Francesco e che entrerà in vigore domenica prossima, a Pasqua.cosa cambiaIn particolare il decreto “stabilisce soprattutto che, solo nel caso in cui i donatori dell’offerta siano stati opportunamente informati e abbiano espresso il proprio accordo (esplicito consenso), si possano raccogliere più Offerte per un’unica celebrazione della messa, e che tale celebrazione non sia quotidiana, onde evitare di ingenerare una prassi comune e al fine di mantenere il carattere dell’eccezionalità”. Lapresse.it - Offerte messe, dal Vaticano nuove regole: cosa cambia Leggi su Lapresse.it Sulleai sacerdoti per lesono in arrivo: le ha stabilite con un decreto il Dicastero per il Clero. Le modifiche riguardano i casi di cerimonie a suffragio per i defunti o celebrazioni di matrimoni, battesimi e comunioni.L’obiettivo delè cancellare alcune cattive prassi e aggiornare la normativa: questo lo spirito del decreto sulla disciplina delle intenzioni delle Santeapprovato ieri, nella Domenica delle Palme, da Papa Francesco e che entrerà in vigore domenica prossima, a Pasqua.In particolare il decreto “stabilisce soprattutto che, solo nel caso in cui i donatori dell’offerta siano stati opportunamente informati e abbiano espresso il proprio accordo (esplicito consenso), si possano raccogliere piùper un’unica celebrazione della messa, e che tale celebrazione non sia quotidiana, onde evitare di ingenerare una prassi comune e al fine di mantenere il carattere dell’eccezionalità”.

Ne parlano su altre fonti Offerte per messe e sacramenti, dal Vaticano arrivano nuove regole: "La Chiesa non è una dogana". Offerte messe, dal Vaticano nuove regole: cosa cambia - LaPresse. Messe e intenzioni, un nuovo Decreto per maggiore trasparenza e correttezza. Abusi nelle offerte per le messe, il Papa frena: arriva il decreto per più trasparenza. Vaticano, arriva la stretta ai parroci sulle offerte: tutte le nuove regole. Le nuove regole per le offerte a messa. Il Dicastero per il Clero: “La Chiesa non è una dogana”.

Segnala msn.com: Offerte messe, dal Vaticano nuove regole: cosa cambia - Sulle offerte ai sacerdoti per le messe sono in arrivo nuove regole: le ha stabilite con un decreto il Dicastero per il Clero. Le modifiche riguardano i casi di cerimonie a suffragio per i defunti o c ...

Come scrive msn.com: Offerte per messe e sacramenti, dal Vaticano arrivano nuove regole: "La Chiesa non è una dogana" - Con un decreto approvato da Papa Francesco e firmato dal cardinale prefetto Lazzaro You Heung Sik, il Dicastero vaticano per il Clero introduce nuove regole per le offerte legate alle Messe con intenz ...

Riporta quotidiano.net: Le nuove regole per le offerte a messa. Il Dicastero per il Clero: “La Chiesa non è una dogana” - Il Vaticano chiede alle parrocchie di non cumulare più richieste in un’unica messa. E quando questo non è possibile, il prete potrà trattenere una sola delle offerte ricevute. “Illecito accettare obol ...