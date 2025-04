Un solo colpo alla giugulare Davide Carbisiero muore a 19 anni in una sala slot

Davide Carbisiero: c'è forse una svolta, il fermo.Una serata qualunque, una sala slot come tante, una lite che finisce in tragedia. Davide Carbisiero, 19 anni, è morto dissanguato per un solo colpo di pistola alla giugulare. Il giovane è crollato a terra tra le urla dei presenti, mentre il suo aggressore fuggiva via lasciandolo senza vita.Una tragedia all'interno della sala slot Cityrumors.it foto AnsaIl dramma si è consumato a Caserta, in un contesto che, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe legato a un diverbio improvviso. La precisione e la violenza del colpo, però, non lasciano spazio a dubbi: si è trattato di un'esecuzione in piena regola.Morte Davide Carbisiero: c'è il fermo di un minorenne Nelle ultime ore, la Procura dei Minori di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un ragazzo minorenne, ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio.

