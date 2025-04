India e Italia allineano anche la difesa La visita del segretario di New Delhi

visita a Roma di Rajesh Kumar Singh, segretario alla difesa dell’India, rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione del partenariato strategico tra Italia e India. Singh è una figura chiave nella macchina amministrativa Indiana, e oggi coordina le grandi direttrici della politica della difesa di Nuova Delhi. Il suo arrivo in Italia si inserisce anche in un momento di crescente attenzione europea verso il Subcontinente, catalizzata dalla visione di un Indo-Pacifico “libero e aperto” – obiettivo che passa necessariamente dalla stabilità dell’Indo-Mediterraneo, corridoio di connessione tra Europa e regione indo-pacifica e ambito di proiezione geopolitica diretta dell’India.Il viaggio si colloca sulla scia dell’iniziativa Italiana di rafforzare le connessioni euro-asiatiche: il Corridoio Economico dell’Indo-Mediterraneo (noto con l’acronimo “Imec”), recentemente rilanciato dal ministro Antonio Tajani come la “Via del Cotone” durante il Business Forum Italia-India della scorsa settimana a New Delhi, è un vettore determinante, sia a livello geopolitico che geoeconomico (vi si lega per esempio il Fta tra India e Ue). Formiche.net - India e Italia allineano anche la difesa. La visita del segretario di New Delhi Leggi su Formiche.net Laa Roma di Rajesh Kumar Singh,alladell’, rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione del partenariato strategico tra. Singh è una figura chiave nella macchina amministrativana, e oggi coordina le grandi direttrici della politica delladi Nuova. Il suo arrivo insi inseriscein un momento di crescente attenzione europea verso il Subcontinente, catalizzata dalla visione di un Indo-Pacifico “libero e aperto” – obiettivo che passa necessariamente dalla stabilità dell’Indo-Mediterraneo, corridoio di connessione tra Europa e regione indo-pacifica e ambito di proiezione geopolitica diretta dell’.Il viaggio si colloca sulla scia dell’iniziativana di rafforzare le connessioni euro-asiatiche: il Corridoio Economico dell’Indo-Mediterraneo (noto con l’acronimo “Imec”), recentemente rilanciato dal ministro Antonio Tajani come la “Via del Cotone” durante il Business Forumdella scorsa settimana a New, è un vettore determinante, sia a livello geopolitico che geoeconomico (vi si lega per esempio il Fta trae Ue).

Ne parlano su altre fonti Italia e India, una cooperazione strategica nell’Indo-Mediterraneo. SULLA VIA DEL COTONE L’ITALIA SCOPRE BHARAT. Il governo: “Sì alla missione Onu in Ucraina” e Meloni si allinea ai partner Ue. Perché Italia e India sono due Paesi complementari. Parla l’amb. Bartoli. Meloni in India, nuovo partner strategico dell’Italia. "Mai momento più opportuno per le relazioni tra Italia e India".

Segnala la7.it: Tajani: "India e Italia insieme lavorano già bene. Possiamo fare ancora di più - (Agenzia Vista) India, 11 aprile 2025 L'India è un Paese "cruciale" per l'Italia, "soprattutto in questo momento difficile per il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, in visita ufficiale in ...

Come scrive ilgiornale.it: Tajani: "India e Italia insieme lavorano già bene. Possiamo fare ancora di più - Tajani: "India e Italia insieme lavorano già bene. Possiamo fare ancora di più L'India è un Paese "cruciale" per l'Italia, "soprattutto in questo momento difficile per il mondo".

Riporta formiche.net: Dall’IA ai sottomarini, così Italia e India insieme potrebbero dominare l’Indo-Mediterraneo - L’industria navale italiana e quella indiana si trovano su rotte convergenti ... L’esperienza maturata dall’Italia nei programmi di difesa europei potrebbe infatti rivelarsi cruciale ...