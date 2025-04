Made in Italy Artigiano in fiera presenta Anteprima d’estate

Valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e creativo che ha reso l'Italia un punto di riferimento nel mondo: è l'obiettivo della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa il 15 aprile - nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci - dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una giornata significativa, che offre ad Artigiano in fiera il contesto ideale per presentare a Milano, nella capitale italiana dell'artigianato, la prima edizione di Anteprima d'estate, innovativo format che mette al centro la qualità artigianale nella sua dimensione estiva, offrendo al contempo una vetrina d'eccezione anche per i giovani talenti che rappresentano il futuro del Made in Italy.

